عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال تصاعد العنف في شمال إثيوبيا

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي

أعربت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن قلق بلادها حيال العنف المتصاعد في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا ومحيطه، نتيجة الاشتباكات المستمرة بين قوات الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي.

وقالت جرينفيلد، في تغريدة عبر تويتر "منزعجة بشدة حيال تصاعد العنف في شمال إثيوبيا، العنف الذي يفاقم أزمة إنسانية أليمة. لقد حان الوقت لجميع الأطراف لوضع شعبهم في المقام الأول. حان الوقت لوقف الأعمال العدائية والتفاوض على إنهاء الصراع المستمر منذ عامين".

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي، دعت واشنطن “حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيجراي إلى الوقف الفوري لهجماتها العسكرية، والموافقة على وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستمر، والسعي إلى تسوية تفاوضية من خلال محادثات السلام في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي.”

رغم توتر العلاقات.. البرهان يزور إثيوبيا ويلتقي بـ آبي أحمد

الاتحاد الأوروبي: عودة القتال بشمال إثيوبيا يُعيق إيصال المساعدات

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، “وثقت تقارير متعددة، بما في ذلك تقرير التحقيق المشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية/ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والتقرير الأخير للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا (ICHREE)، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها القوات الحكومية الإثيوبية منذ بدء النزاع في نوفمبر 2020.”

وأضاف البيان: “وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذه التقارير القتل غير القانوني، والاعتداء الجسدي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وأكدت واشنطن “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء النتيجة التي توصل إليها المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان والحريات الدينية بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن تجويع السكان المدنيين قد استُخدم كأسلوب من أساليب الحرب. يثير استئناف القتال في شمال إثيوبيا مخاطر كبيرة لوقوع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.”

وبحسب البيان، “نحن ندين أي وجميع أشكال العنف ضد المدنيين. وندعو الأطراف إلى الاعتراف بعدم وجود حل عسكري للصراع، وندعو حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيجراي إلى المشاركة في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى مساعدة إثيوبيا على تحقيق سلام دائم.”

في الوقت نفسه، دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، والتعاون مع مراقبي حقوق الإنسان الدوليين وتسهيل وصولهم.

تيجراي اثيوبيا العنف حقوق الإنسان الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو (0-0) في دوري أبطال أفريقيا

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

محافظو مصر يهنئون العاملين بالدواوين العامة

القوى العاملة في أسبوع.. سعفان يتابع جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

اللواء محمد إبراهيم: زيارة بايدن للشرق الأوسط تحمل دلالات كثيرة.. وسياسات واشنطن تجاه المنطقة لابد أن تكون أكثر وضوحا

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

القوى العاملة في أسبوع .. سعفان يتفقد الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة النقابات العمالية.. تعيين 2525 شاباً منهم 22 "قادرون باختلاف" في 5 محافظات

7 سنوات من الإنجاز والعمل| الإنتاج الحربي تؤسس شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة وتشارك في مشروعات استثمارية وقومية

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي.. أفضل 5 صيغ لها.. هل تعرفها؟

وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه إعانة لأسرة العامل مجدي نصر

تبدأ من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

شهيرة تكشف سر نجاح فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

نحن قادمون.. أحمد زيزو نجم الزمالك يحتفل بالفوز على فلامبو

كوكا يسجل في فوز فريقه على أنطاليا سبور في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالطماطم والبقدونس

توفى في ظروف غامضة.. من هو بطل سلسلة هاري بوتر ؟

مصطفى قمر يحيي حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان.. صور

فيديو

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

سعره 2 مليون جنيه..طرح نسخة جديدة من iPhone 14 Pro بلمسات كافيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ