عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 3 أشقاء وآخر بتهمة قتل والد طالبة بدار السلام

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة ٣ أشقاء وآخر، على خلفية اتهامهما بقتل ولي أمر طالبة بدار السلام.

وكشف أمر إحالة المتهمين "عمرو.ع" و"محمد.ع" و"هناء.ع" و"ممدوح.أ"، أنهم قتلوا "آياتى.ق" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين "سنجة، عصا شوم" دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهمة الرابعة "هناء.ع"، شقيقة المتهمين الأول والثاني اشتركت مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال أفريقيا

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

موضوعات متعلقة

غدا.. محاكمة 9 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه

محاكمة 3 أشقاء وآخر بتهمة إنهاء حياة والد طالبة بدار السلام .. غدا  

صوروه عاريًا .. تفاصيل هتك عرض شاب على يد عامليَن في الطالبية

شك في عذريتها فـ اعتدى عليها.. ماذا حدث بين شاب وخطيبته في الطالبية؟|القصة كاملة

استولوا على 60 مليونا.. المشدد 5 سنوات لمسئولين بشركة أدوية في البحيرة

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل رودينا طفلة أبو النمرس لـ 12 أكتوبر

سقوط إمبراطور المخدرات بالقناطر الخيرية في قبضة الأمن

حبس شخصين لحيازتهما كمية من الحشيش بالخليفة

ترشيحاتنا

بأفضل إمكانات وأرخص سعر.. موبايل من نوكيا للفئة المتوسطة ينافس أوبو وشاومي

أحداث مبهرة بموسم الرياض..عمرو أديب: أتوقع أن تكون المدينة مثل ديزني| فيديو

أغرب سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية.. اعرف كيف يتم الرد عليه

مرتضى منصور يحدد موعد الإعلان عن تقديم صفقات الزمالك الجديدة

ضياء رشوان: الحوار الوطني في انعقاد دائم ولا صحة لانسحاب القوى المدنية

صندوق النقد: الحرب الأوكرانية أهم عامل في تباطؤ الاقتصاد العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالطماطم والبقدونس

فيديو

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

سعره 2 مليون جنيه..طرح نسخة جديدة من iPhone 14 Pro بلمسات كافيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ