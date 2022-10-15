محاكمة 3 أشقاء وآخر بتهمة قتل والد طالبة بدار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة ٣ أشقاء وآخر، على خلفية اتهامهما بقتل ولي أمر طالبة بدار السلام.

وكشف أمر إحالة المتهمين "عمرو.ع" و"محمد.ع" و"هناء.ع" و"ممدوح.أ"، أنهم قتلوا "آياتى.ق" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين "سنجة، عصا شوم" دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهمة الرابعة "هناء.ع"، شقيقة المتهمين الأول والثاني اشتركت مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.