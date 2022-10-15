حبس لص سرق مجوهرات من شقة في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة مواطن بأسلوب التسلق بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة شقة مواطن بأسلوب"التسلق" .

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة مشغولات "ذهبية- فضية " – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب" من داخل الشقة سكنه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ودلوفه من شرفة الشقة محل البلاغ والاستيلاء على المسروقات ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، إلى أن أصدرت النيابة قرارها المتقدم.