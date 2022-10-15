انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر في مستهل تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1118 جنيها مقارنة بـ 1122 جنيها وسط حالة من تذبذب سعر الذهب ارتفاعا وانخفاضا خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أونصة الذهب 1658 دولارا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 21 حوالي 1118 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 18 حوالي 959 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 24 حوالي 1280 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 14 حوالي 639 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء الجنيه الذهب اليوم 8944 جنيها

سعر كيلو الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء كيلو الذهب 1,278,857 جنيه

سعر أوقية الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر أوقية الذهب عالميا 1666 دولارا.

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر بينما ارتفعت أسعار الذهب محليا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" حركة أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه المصرى في خلال تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 مقارنة بالأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع وفقا لبنك مصر.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تباين فى بنك مصر على مدار الأسبوع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم 19.63 جنيه للشراء و19.69 مقارنة ب19.67 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع قرشين.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم مسجلا 18.90جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع مقارنة 19.30 جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 10 قروش.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم 21.70جنيه للشراء و22.23 جنيه مقارنة بـ22.07 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 16 قرشا.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم 1.71جنيه للشراء و1.74جنيه للبيع بتراجع 3 قروش

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم 1.81جنيه للشراء و1.85جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

واستقرت سعر صرف كرون دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم السبت 2.54 جنيه للشراء و2.58 جنيه للبيع.