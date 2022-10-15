بيسرقوا المواطنين .. حبس أفراد شرطة مزيفين القاهرة

قررت المطرية الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة سرقة أحد المواطنين بإسلوب "إنتحال الصفة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمحاولة سرقة أحد المواطنين بإسلوب "إنتحال الصفة".

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم قرر بتمكنه بمعاونة الأهالى من ضبط شخصين إدعيا أنهم أفراد شرطة بقصد سرقته ، وتبين أنهم شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة .

بمناقشة المُبلغ قرر بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه أستوقفه سالفى الذكر وأدعيا أنهما أفراد شرطة من قوة مباحث القسم ، وقاما بتفتيشه والشروع فى سرقته ، إلا أنه أرتاب فى أمرهما فقام بالإستغاثة بالأهالى ، وأمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب " إنتحال صفة رجال شرطة " بقصد سرقته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.