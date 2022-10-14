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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء وصول الوفود المشاركة بمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

صدى البلد

بدء توافد قيادات الحركة التعاونية على مستوى أفريقيا المشاركين في مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دروته الثالثة عشر، إلى مقر فندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر انعقاد اجتماعات مجالس إدارات الحلف التعاوني الدولي والحلف التعاوني الإفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية غداً السبت في فندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تستكمل تلك الاجتماعات بعد غد الأحد
تأتي هذا الاجتماعات في إطار التمهيد والاستعداد لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، الذي ستنطلق فعالياته الاثنين المقبل للمرة الأولى في مصر وتستمر حتى يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري بعنوان "معاً لتنمية أفريقيا"، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتنظم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، هذا المؤتمر، بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاونيICCH'22 ، كما يعقد على هامش هذا المؤتمر الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر القيادية الأفريقية في مجال الإسكان التعاوني، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي تعاونيات الإسكان بالدول الافريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر مجلس الوزراء العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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