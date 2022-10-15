أخبار الفن| قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين.. فتح أزمة حسن شاكوش.. حقيقة قناة دينا للرقص

قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها فتح أزمة حسن شاكوش، حقيقة قناة دينا للرقص، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

ينتظر الفنان محمد عبده، طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم الملامح خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية.

ردت الفنانة الاستعراضية دينا لأول مرة على حقيقة نيتها لفتح قناة رقص شرقي على غرار قناة التت والتى تم إغلاقها منذ عدة سنوات.

وأكدت دينا في تصريح خاص لـ صدى البلد أنها ضد فكرة قناة متخصصة للرقص الشرقي قائلة: الناس هتمل من الرقص 24 ساعة والقنوات المتخصصة محتاجة تفرغ تماما لإدارتها وأنا لا أملك هذا التفرغ لإدارة قناة للرقص الشرقي.

طرح الفنان عمرو مصطفى، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سيبوه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين.

توفي الممثل الأسكتلندي روبي كولترين الذي اشتهر بتقديم شخصية هاجريد في سلسلة أفلام هاري بوتر عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعدحصد العديد من الجوائز طوال مشواره الفني.

نشر الفنان الشاب عمرو وهبة، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها من حفل زفاف الفنانة الشابة جيلان علاء، على الموزع الموسيقي عز شهوان، المقام الليلة في أحد فنادق القاهرة.

أحيا الفنان مصطفى قمر، حفل زفاف الفنانة جيلان علاء والموزع الموسيقي عز شهوان، المقام الليلة في القاهرة الجديدة.

وقدم مصطفى قمر، عددا من أشهر أغانيه في حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان، ومن بين هذه الأغاني، أغنية الليلة دوب، وأغنية السود عيونه، التي تفاعل معها الحضور.

علاء مرسي يكشف أسراره.. عرض برنامج واحد من الناس، برومو حلقة الدكتور عمرو الليثي مع الفنان علاء مرسي، المرتقب عرضها، على جزأين، يومي الأحد والاثنين 16 و17 أكتوبر المقبلين في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قناة الحياة الفضائية.

كشفت مصادر خاصة داخل نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل، على وشك اتخاذ عدة قرارات هامة بعد اجتماعه داخل النقابة يوم الأحد المقبل 16 أكتوبر.

وقالت المصادر إن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، سوف يتخذ قرارا بإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وهي الانتخابات المعنية باختيار أعضاء المجلس المعاون للنقيب، وهي نفس الانتخابات التي لم يجريها الفنان هاني شاكر، خلال فترة توليه المجلس رغم مخاطبة أتحاد النقابات الفنية لـ الموسيقيين قبل عام ونصف العام.

كشفت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل (النقيب العام) بصدد إعادة فتح التحقيق في أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وعودته للغناء.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن مصطفى كامل، سوف يحقق في أزمة عودة حسن شاكوش، للغناء، وإعطائه تصريحا دون موافقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كاملا.