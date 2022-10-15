فريق عبقري .. مدحت صالح يوضح سبب نجاح أغنية المليونيرات

كشف الفنان مدحت صالح أسباب نجاح أغنية المليونيرات والتي قدمها خلال تجسيده أحد الأدوار الفنية فى المسرح.



وقال مدحت صالح خلال استضافته ببرنامج "أنغام" والمذاع عبر فضائية dmc ، أن أغنية" المليونيرات" كانت أغنية للمسرح لرواية قدمها بعنوان" المهر " وشارك معه فريق عمل عبقرى وذلك على حد وصفه منهم سلوى خطاب ، علاء ولى الدين ، توفيق عبد الحميد وكان يجسد شخصية شاب مكافح يسافر العراق فى بداية حياته .

وأضاف أن الأغنية لاقت نجاحا كبيرا من المشاهدين بعد عرضها فى المسرحية وقام بإنتاجها ولازالت حاضرة فى أذهان الجمهور حتى الآن .