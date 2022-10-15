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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارول سماحة: نفخت شفايفي مرة واحدة وندمت ومش بحب ألعب في وشي

كارول سماحة
كارول سماحة

كشفت النجمة كارول سماحة، عن اجراءها عملية تجميل واحدة في شفايفها وندمت على هذه الخطوة، قائلة: "أنا نفخت شفايفي مرة واحدة وده الشيء الوحيد اللى غلط فيه وأنا مش بلعب في وجهي ومعنديش عقدة من الشكل والسن".

وأشارت كارول سماحة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها تتابع مع طبيب لبناني يقيم في دبي منذ 12 عاما وأخبرها أنها ستظل محافظة على رونقها وشبابها إذا حافظت على الخطوات التي يحددها لها، متابعة: "محبتش شكلي في نفخ الشفايف، وبحب شفافي صغيرة".

ونفت كارول سماحة، صحة الشائعات التي تتناول باستمرار انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، قائلة: "من أول يوم جواز بيطلع علينا شائعات أننا ننفصل وممكن يكون حسد، وفي ناس بتفتكر أنه زواج مصلحة ولكن احنا بقالنا 9 سنين وعلاقتنا خالية من المصلحة".
 

أغانى كارول سماحة الشائعات القاهرة والناس طبيب انفصال تجميل

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