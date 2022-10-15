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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالضفائر .. مايان السيد تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مايان السيد  جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مايان السيد في الصورة بإطلالة كلاسيكية بالضفائر واعتمدت مكياج جذاب، ما نال اعجاب متابعيها.

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وتصدرت الفنانة مايان السيد مؤشرات البحث على “جوجل”، بعد ظهورها في برنامج "مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامي رضوان.

وتحدثت الفنانة مايان السيد، عن فكرة الاتجاه لـ الاعتزال، وقالت: “كان فيه فيديو أنا نزلته بهزر مع صحابي واحنا مسافرين، بقول فيه ميان ميونة وأميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة عادية ولا تسبب مشكلة لي، وكان فى البعض بتتريق ودي حاجة عادي كمان، وكان فيه ناس بتشتم وبـ ألفاظ خارجة وصعبة”.

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