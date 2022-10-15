تعد ربة المنزل لأسرتها كل ما لذ وطاب وتحتاج الى استعمال أنواع من الصوص، سواء الحلو والحادق .

طريقة عمل صوص الفراولة

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل صوص الفراولة بدون جيلاتين .

مقادير صوص الفراولة

2 كوب فراولة مقطعة مكعبات أو شرائح

كوب سكر

2 معلقة كبيرة عصير ليمون

نصف كوب ماء

2كوب عصير فراولة

طريقة تحضير صوص الفراولة

في إناء نضع الفراولة والسكر وعصير الليمون وعصير الفراولة ويترك على نار متوسطة حتى يغلي

نضيف الماء ونتركه على نار هاديه حتى نحصل قوام تقيل ( حسب الرغبة )

نتركها تبرد من ساعتين إلى ثلاث ثم تستخدم في التشيز كيك او في الدونات أو التوت أو الوافل

فوائد ماء الفراولة المنقوع

1. يعمل كمدر طبيعي للبول

محتوى الماء المشبع في الفراولة يجعلها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ، كما أنها مدرة طبيعية رائعة للبول. من خلال استهلاك المزيد من الفراولة ، قد يزيد التبول ويمنع أيضًا التهابات الكلى والمسالك البولية.

2. يحد من الشهية

واحدة من أكبر الفوائد الصحية لمياه الفراولة هي محتواها العالي من الألياف. تحتوي الفاكهة الصغيرة على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. يخدم هذا مجموعة متنوعة من الوظائف في أجسامنا. ولكن إلى جانب وجود العديد من الأدوار في الجسم ، يصعب تفتيتها وهضمها. يبدو سلبيا؟ لكنها في الواقع ميزة. يمكن أن تمتص الفراولة الماء وتبطئ عملية الهضم مع توسيع معدتك. هذا يرسل إشارات مختلفة إلى الدماغ ، مما يقلل من الجوع والرغبة الشديدة. إذا كنت ترغب في تحقيق إنقاص الوزن ، فإن الفراولة مفيدة للغاية ويجب إضافتها إلى النظام الغذائي كلما أمكن ذلك.

3. يمنع الالتهاب

يمكن أن يسبب الالتهاب العديد من المشاكل الصحية ، مثل تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الأمراض العقلية ومرض السكري. يمكن أن ترجع الخصائص القوية للفراولة إلى محتواها العالي جدًا من فيتامين سي.أحد فوائد المغذيات هي قدرتها على محاربة الالتهاب ، لإخفاء أعراضها غير السارة.

4. ينشط جهاز المناعة

الخاصية المضادة للالتهابات في الفراولة لا تساعد فقط على حماية الخلايا من التلف ولكن أيضًا تساعد جهاز المناعة على محاربة جميع الالتهابات. وذلك لأن العدوى الفيروسية أو البكتيرية يمكن أن تسبب مستوى مرتفعًا جدًا من الالتهاب الذي يمكن أن يبطئ جهاز المناعة لديك ويمنعه أيضًا من استعادة صحته مرة أخرى. تناول الفراولة في كثير من الأحيان عندما تتعافى من المرض يمكن أن يسرع من الشفاء.

5. يعزز نمو البكتيريا المعوية الجيدة

تعتبر الألياف القابلة للذوبان `` فعالة للغاية في مكافحة الجوع ولكنها يمكن أن تفعل أكثر بكثير مما هو متوقع. وظيفة أخرى مهمة لهذا النوع من الألياف هي الحفاظ على صحة البكتيريا الجيدة في الأمعاء. تلعب البكتيريا دورًا مهمًا جدًا في الصحة العقلية والجسدية ؛ بعض هذه لا تزال قيد البحث. يمكن أن يلعب تضمين بعض الفراولة في النظام الغذائي دورًا حيويًا في تحسين الصحة من خلال تحسين القناة الهضمية.

6. يساعد على محاربة الكولسترول السيئ

يمكن أن تساعد إضافة الفراولة إلى الماء المنقوع في تحسين صحة القلب. الحد من الكوليسترول منخفض الكثافة غير الصحي هو الطريقة التي يمكن أن تساعد بها الفراولة في منع ترسب البلاك في الشرايين. هذا يمكن أن يساعد في منع مشاكل القلب وكذلك الحفاظ على الأوعية الدموية مرنة وصحية.

7. يزيد من امتصاص المغذيات

على عكس الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الألياف والمواد المغذية ، يمكن أن تساعد الفراولة البكتيريا المعوية وتعزز أيضًا امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء. هذه الميزة هي جانب مهم من الألياف القابلة للذوبان في الفراولة. يمكن أن يدعم التوت امتصاص العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن يساعد في زيادة كمية جميع العناصر الغذائية التي تتلقاها من كل من التوت والأطعمة الأخرى التي تتناولها. في حين أن الألياف القابلة للذوبان في الفراولة مفيدة جدًا للبكتيريا الطبيعية ، فإن الألياف غير القابلة للذوبان تقدم فوائد صحية فريدة. تتمثل إحدى هذه الفوائد في تحسين عملية الهضم وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. يمكن أن يساعد في منع الإمساك الذي يمكن أن يكون مشكلة شائعة لدى كبار السن. يمكن لكل من الشباب وكبار السن الاستفادة من إضافة هذه التوت الحلو في النظام الغذائي.

8. يساعد على خفض ضغط الدم

من خلال خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم وزيادة التبول ، يمكن للفراولة أيضًا أن تجلب فوائد إضافية للقلب عن طريق خفض ضغط الدم. قد يقلل هذا من فرص الإصابة بمشاكل القلب في المستقبل ويساعد أيضًا في تحسين الصحة العامة.