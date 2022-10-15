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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بالمسؤلين من صاحب مقهي يفترش الرصيف أمام محلها

صدى البلد

أرسلت القارئة سمر أحمد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود قهوة تفترش الرصيف امام المحل الخاص بها.

وقالت في شكواها انا ام لأربع بنات ولدينا محل ب 7شارع زكريا ابن بخنس متفرع من شارع مراد ميدان الجيزة يوجد أمامنا مقهي صاحبه والعاملين به بيقومون بافتراش الرصيف امام المحل الخاص بنا ويقومون بالتعدي اللفظي علي بناتي ويريدون طردنا وتم شكواها اكثر من مره ولكن دون جدوي .

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين

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