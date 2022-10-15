صحف الكويت: ملك المغرب يحذر من استفحال أزمة المياه .. وأمريكا تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا.. وتؤكد : لدينا مصالح أمنية وحيوية مع الرياض

محافظ البنك المركزي المصري: العالم يمر بتحديات اقتصادية كبرى تتطلب سياسات لدفع النمو

ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بعد إطلاقه النار على مستوطنة شمال رام الله

الخارجية الأمريكية: لدينا مصالح أمنية وحيوية مع الرياض

عشرات القتلى في انفجار منجم بتركيا

صندوق النقد: الحرب الأوكرانية أهم عامل في تباطؤ الاقتصاد العالمي

بلينكن يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن سن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بتحديات كبيرة وغير مسبوقة، تتمثل في ارتفاع مستوى التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - والذي يسجل أعلى مستوياته منذ عقود، إلى جانب أزمة سلاسل التوريد والإمداد، وأزمة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته أمام الجلسة العامة التي يترأسها لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أول انعقاد لها بعد 3 سنوات من التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا، إن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي جعلت تدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف في حالة من التذبذب، مؤكدا أن تلك التحديات تتطلب جهودا أكبر وسياسات لدفع النمو والتوظيف.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا "موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة" لحل الأزمة الأوكرانية.

وفي الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأوكراني عن شكره للقيادة السعودية للتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بن سلمان إن "تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية".

وأشارت "الراي" إلى أن فلسطينيًا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب مستوطن جراء إطلاق النار.

ونقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن"هناك مصالح أمنية وحيوية بين أميركا والسعودية، مشيرا إلى أن العلاقات مع المملكة متعددة الأوجه". وأضاف أن "العلاقات الأمنية مع السعودية عامل مهم لاستقرار المنطقة"، لافتا إلى أن "هناك 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في السعودية".

وذكرت "الراي" أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن أن بلاده تمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود، مشددًا على أنه لا ينبغي أن تكون معضلة المياه "موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج التوترات الاجتماعية"، مؤكدًا أنه يولي اهتماما كبيرا لإشكالية الماء في بلاده، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 - 2027.

دوليًا، قالت "الوطن" إن ما لا يقل عن 25 عاملا لقوا مصرعهم في انفجار وقع الجمعة بمنجم فحم على ساحل البحر الأسود في شمال غرب تركيا، في حين كان عمال الإنقاذ يبذلون كل ما بوسعهم السبت للبحث عن أحياء. وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة أنه عقب الحادث الذي وقع بمدينة أماسرا الساحلية غروب يوم الجمعة "للأسف ارتفع عدد الضحايا الى 25. لدينا 11 جريحا يتلقون العلاج، أربعة منهم في غرف العناية المركزة، وجريح واحد حالته حرجة".

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون أعلنا الجمعة أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن المساعدة تأتي "في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الوحشية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا" و"الأدلة المتزايدة على الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية"

وأشارت "الأنباء" إلى أن رئيسة إحدى اللجان الرئيسية لصندوق النقد الدولي الجمعة أن الحرب في أوكرانيا "أهم عامل" في تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابه. وقالت نادية كالفينو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني ورئيسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسؤولة عن تقديم المشورة لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "هذا الأسبوع، تزايدت الدعوات الموجهة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".