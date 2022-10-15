استخدام الكثير من المنتجات خطأ .. نصائح للعناية بالبشرة الحساسة

يشكو الأشخاص ذوو البشرة الحساسة دائمًا ، لا شيء يناسب بشرتهم يبدأ التهيج أو التهيج في الجلد باستخدام أي منتج ليس هذا فقط ، يجب عليهم العناية ببشرتهم بطريقة خاصة مقارنة بالجلد الطبيعي. في بعض الأحيان تبدأ المشكلة بغسل الوجه نفسه ليس هذا فقط، بسبب الجفاف والحساسية الزائدة في الشتاء، تبدأ مشاكل مثل الحساسية أيضًا على الجلد في مثل هذه الحالة، من المهم جدًا معرفة نوع روتين الجمال الذي يجب اتباعه للبشرة الحساسة.



كشف موقع هيلثي عن أن هناك العديد من منتجات التجميل والمكونات الطبيعية التي يقال إنها مناسبة للبشرة الحساسة، ولكنها في بعض الأحيان تؤدي أيضًا إلى تفاعلات حساسية في الجلد في الوقت نفسه، يزيد بعض الأشخاص من المشكلة عن طريق استخدام هذه الأشياء لدرجة أنه يتعين عليهم طلب المساعدة من الطبيب لذلك ، لا تخطئ أبدًا في تطبيق أي شيء مباشرة على وجهك في الآونة الأخيرة .

كيفية تنظيف الوجه

إذا كانت بشرتك حساسة ، ضع في اعتبارك أن الماء الذي تستخدمه لغسل وجهك يجب ألا يكون ساخنًا جدًا أو باردًا جدًا يمكن أن يضر بشرتك إلى جانب ذلك، لا ينبغي أن يكون هناك أي مكونات إضافية أو نشطة في غسول الوجه كل ما عليك فعله هو غسل وجهك بطريقة بسيطة لهذا ، يمكنك استخدام غسول بسيط للوجه فقط.

استخدام مثل هذه المنتجات

وفقًا للخبراء ، استخدم منتجات على الوجه تساعد في الحفاظ على بشرتك هادئة لهذا الغرض، يمكن استخدام المنتجات التي تحتوي على سيراميد وسكولين وآلانتوين وما إلى ذلك يمكن أن يكون مفيدًا لبشرتك كما أنه سيحافظ على ترطيب البشرة .

اعتني بهذه الأشياء بشكل خاص

إذا كانت بشرتك حساسة، فلا تخطئ في الدعك أو الفرك أو استخدام الحرارة هناك خوف من الإصابة بالجلد بسبب البخار أو الفرك أو الفرك المتكرر لذا حاول الابتعاد عن كل هذه الأشياء.

استخدم منتجًا واحدًا فقط في كل مرة

لا يمكن تجربة العديد من المنتجات على البشرة الحساسة في وقت واحد يؤدي استخدام الكثير من المنتجات إلى تكوين طبقة على الجلد . في مثل هذه الحالة ، من الصواب استخدام منتج واحد فقط وفقًا لبشرتك في كل مرة.

ضع في اعتبارك أن بشرتك تظل رطبة ولا يوجد التهاب من أي نوع يمكن أن يحدث الالتهاب لعدة أسباب ، بما في ذلك الحساسية. لذلك ، جنبًا إلى جنب مع استخدام المنتجات البسيطة ، يمكنك تناول الأطعمة المضادة للالتهابات والمكملات الأخرى في كثير من الأحيان ، يتسبب الجفاف المفرط في تهيج أو حساسية بشرتك ، لذلك من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل أيضًا.