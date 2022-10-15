عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استخدام الكثير من المنتجات خطأ .. نصائح للعناية بالبشرة الحساسة

حب الشباب
حب الشباب

يشكو الأشخاص ذوو البشرة الحساسة دائمًا ، لا شيء يناسب بشرتهم يبدأ التهيج أو التهيج في الجلد باستخدام أي منتج ليس هذا فقط ، يجب عليهم العناية ببشرتهم بطريقة خاصة مقارنة بالجلد الطبيعي. في بعض الأحيان تبدأ المشكلة بغسل الوجه نفسه ليس هذا فقط، بسبب الجفاف والحساسية الزائدة في الشتاء، تبدأ مشاكل مثل الحساسية أيضًا على الجلد في مثل هذه الحالة، من المهم جدًا معرفة نوع روتين الجمال الذي يجب اتباعه للبشرة الحساسة.


كشف موقع هيلثي عن أن هناك العديد من منتجات التجميل والمكونات الطبيعية التي يقال إنها مناسبة للبشرة الحساسة، ولكنها في بعض الأحيان تؤدي أيضًا إلى تفاعلات حساسية في الجلد في الوقت نفسه، يزيد بعض الأشخاص من المشكلة عن طريق استخدام هذه الأشياء لدرجة أنه يتعين عليهم طلب المساعدة من الطبيب لذلك ، لا تخطئ أبدًا في تطبيق أي شيء مباشرة على وجهك في الآونة الأخيرة .

txt

نشرة المرأة: احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض.. ثمرة خارقة ترفع القدرة الذكورية.. طريقة جديدة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء

txt

احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

كيفية تنظيف الوجه

إذا كانت بشرتك حساسة ، ضع في اعتبارك أن الماء الذي تستخدمه لغسل وجهك يجب ألا يكون ساخنًا جدًا أو باردًا جدًا يمكن أن يضر بشرتك إلى جانب ذلك، لا ينبغي أن يكون هناك أي مكونات إضافية أو نشطة في غسول الوجه كل ما عليك فعله هو غسل وجهك بطريقة بسيطة لهذا ، يمكنك استخدام غسول بسيط للوجه فقط.  

استخدام مثل هذه المنتجات

وفقًا للخبراء ، استخدم منتجات على الوجه تساعد في الحفاظ على بشرتك هادئة لهذا الغرض، يمكن استخدام المنتجات التي تحتوي على سيراميد وسكولين وآلانتوين وما إلى ذلك يمكن أن يكون مفيدًا لبشرتك كما أنه سيحافظ على ترطيب البشرة . 

اعتني بهذه الأشياء بشكل خاص

إذا كانت بشرتك حساسة، فلا تخطئ في الدعك أو الفرك أو استخدام الحرارة هناك خوف من الإصابة بالجلد بسبب البخار أو الفرك أو الفرك المتكرر لذا حاول الابتعاد عن كل هذه الأشياء. 

استخدم منتجًا واحدًا فقط في كل مرة

لا يمكن تجربة العديد من المنتجات على البشرة الحساسة في وقت واحد يؤدي استخدام الكثير من المنتجات إلى تكوين طبقة على الجلد . في مثل هذه الحالة ، من الصواب استخدام منتج واحد فقط وفقًا لبشرتك في كل مرة. 

ضع في اعتبارك أن بشرتك تظل رطبة ولا يوجد التهاب من أي نوع يمكن أن يحدث الالتهاب لعدة أسباب ، بما في ذلك الحساسية. لذلك ، جنبًا إلى جنب مع استخدام المنتجات البسيطة ، يمكنك تناول الأطعمة المضادة للالتهابات والمكملات الأخرى في كثير من الأحيان ، يتسبب الجفاف المفرط في تهيج أو حساسية بشرتك ، لذلك من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل أيضًا. 

الحساسية الزائدة الجفاف كيفية تنظيف الوجه ​​​​​​​health البشرة الحساسة نصائح للعناية بالبشرة الحساسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

شيرين عبد الوهاب تسافر للخارج لإجراء جراحة عاجلة

شاهد.. السعودية تعرض نسخة من حذاء النبي محمد في معرض الهجرة

تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 14 - 10 - 2022

موضوعات متعلقة

دمج التربية الجنسية بالمناهج الدراسية... خبراء : قرار وزير التعليم يسهم فى توعية الأطفال والمراهقين ... وأولياء الأمور : يجب الاهتمام بحصص الدين

نشرة المرأة والصحة.. عوامل تعيق الحياة الجنسية الصحية.. تعليق غير متوقع من ياسمين الخطيب على سالي حافظ بعد اقتحامها البنك

لا تتجاهلها.. عوامل تعيق الحياة الجنسية الصحية

تعزز الرغبة الجنسية.. 10 فوائد لن تتوقعها لتناول هذا النوع من الشرب

ترشيحاتنا

فضل ونعمة يتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه .. تفاصيل

منبر الشيطان لعشاق الهالوين.. قصة واد قرمزي مثير للجدل في اسكتلندا|شاهد

مصادرة 30 طن أرز شعير في حملات تموينية بالغربية

استخدام الكثير من المنتجات خطأ .. نصائح للعناية بالبشرة الحساسة

بعد أسبوع كارثي.. أسعار الذهب تهوى عالميًا

جامعة حلوان : 3 طرق لدفع المصروفات واستخراج الكارنيهات بأسرع وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

كهف جارة والجمل الرابض.. تعرف على أجمل الأماكن السياحية في الوادي الجديد|صور

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد..صور

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

فيديو

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ