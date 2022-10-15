قطع الكهرباء عن قرى مركز قطور بالغربية.. اعرف المواعيد والمناطق

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا بمحافظة الغربية اليوم عن تنويه هام لقطع الكهرباء



حيث سيتم فصل مغذيات قرى محلة مسير والشين المحطة وخباطة تفريعة العميد راغب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 ع ، للنقل على أبراج الجهد المتوسط الجديدة وشد الموصلات حفاظا على صالح المواطنين .



كما ٱهابت شركة الكهرباء بالغربية بكافة المواطنين بتدبير كافة احتياجاتهم طوال فترة أعمال الصيانة.



الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة التي ستجري تستهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة الأسر والعائلات قري مركز قطور وفق جدول زمني خلال الفترة المقبلة .