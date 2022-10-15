توزيع الجوائز على الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في القاهرة الكبرى

تنظم محافظة القاهرة احتفالية اليوم، السبت، لتكريم المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop 27.

وتأتي الاحتفالية بالتعاون مع محافظة الجيزة والقليوبية ووزارة التنمية المحلية، حيث سيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة في إقليم القاهرة الكبرى.



وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد النتائج النهائية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة، والتى تم اختيارها طبقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة، وذلك عقب انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم تمهيداً لإرسالها للجنة العليا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27، الذى تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقال محافظ القاهرة إن الدولة تسعى نحو دعم المشروعات صديقة للبيئة انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم الإعلان عن المشروعات الفائزة فى المؤتمر الذى يقام على مستوى إقليم القاهرة الكبرى اليوم، ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية برئاسة وزير التنمية المحلية.

وقامت اللجنة التى يترأسها المحافظ وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، وإدارة المشروعات والتنمية المستدامة، وجهاز شئون البيئة، بالإضافة لعدد من الخبراء والمتخصصين من جامعة عين شمس والمركز القومى للبحوث بدراسة المشروعات المقدمة من جانب المواطنين والهيئات المختلفة، وتقييمها طبقًا للمعايير الموضوعة.

وتقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة ٩٤٩ مشروعا، تم استبعاد ٥٨٤ مشروعا منها لعدم اكتمال البيانات المطلوبة، وتمت دراسة ٣٦٥ مشروعا احتلت بها محافظة القاهرة المركز الأول لعدد المشروعات المقدمة مكتملة البيانات القابلة للتقييم.