في دقائق.. احرق دهون جسمك بتمارين بسيطة من البيت| فيديو

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت 15-10-2022، تمارين رياضية لتقوية عضلات الرجلين ، وحرق الدهون .

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن تلك التمارين لحرق الدهون وتعمل على تقوية عضلات الجسم، كما أنها تحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة.



وتابعت كوتش سارة، أن التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، متابعة أنها يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

