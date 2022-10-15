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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انطلاق المؤتمر السنوي المشترك للجمعية الطبية لدراسة السمنة والتغذية العلاجية| فيديو

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو الغيط

عرض برنامج “ صباح البلد” تقرير من المؤتمر السنوي المشترك للجمعية الطبية لدراسة السمنة ، والجمعية الطبية للتغذية العلاجية .

وقال الدكتور محمد أبو الغيط ، سكرتير عام الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة ورئيس المؤتمر ، إن جميع المشاركين يتداولون خبراتهم التي حصلوا عليها من الخارج ، فضلا عن تشجيع الشباب لإقامة أبحاث في مجال السمنة .

وتابع " أبو الغيط " ، أن المؤتمر يبحث كفاية إيجاد علاج وافي ومستمر للسمنة ، موضحا أن المؤتمر لهذا العام يتناول جراحة المنة بـ " الريبوت " .

ومن ناحيته قال الدكتور عمرو مطر ، رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية ، إن المؤتمر يقدم التدريب الكافي للشباب ، فضلا عن شرح أحدث التكنولوجيات بالخارج . 

 

دراسة السمنة السمنة الجمعية الطبية للتغذية العلاجية توك شو رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية

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