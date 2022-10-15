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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

7 إجراءات عاجلة من السكة الحديد لمواجهة سقوط الأمطار

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

تتبع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عددا من الإجراءات في إطار المتابعة لأحوال الطقس والتوقعات بسقوط أمطار على بعض المحافظات الساحلية والمناطق الداخلية، وعلى عدة مناطق بمحافظات الدلتا. 

ويقوم رئيس هيئة السكة الحديد، بمتابعة حركة مسير القطارات على خطوط السكة الحديد من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات بالقاهرة ومديرى المناطق. 

وتتضمن تعليمات غرف التحكم، الالتزام بتعليمات التشغيل فى حالة سوء الأحوال الجوية، والتزام فرق الطوارئ بالتواجد على الخطوط للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات، بما يضمن السلامة والأمان على شبكة خطوط السكة الحديد.

كما تتخذ الهيئة عددا من القرارات حفاظا على سلامة الركاب والسائقين خلال فترات تساقط الأمطار والتي يأتي من ضمنها:

1 _ رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مخاطر السيول وتساقط الأمطار. 

2_  متابعات لحظية لنشرة الأرصاد الجوية.

3_  التنبيه على السائقين بتخفيض سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار بغزارة، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات.

4 _  تشكيل نحو 12 غرفة عمليات بمختلف المحطات على مستوى الجمهورية لمتابعة حركة مسير القطارات. 

5_  تشكيل فرق صيانة لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة التي تحدث نتيجة الطقس السيئ.

6_  تنسيق بين السائقين ومراقبي الحركة والأبراج على طول خطوط السكة الحديد خلال سقوط الأمطار والسيول وسوء الطقس.

7_ اتخاذ الإجراءات اللازمة للزوابع والشبورة وسرعة الرياح للحفاظ على حركة تشغيل القطارات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة طقس اليوم، السبت، سوف تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم، فإنه من المتوقع أن يبدأ  سقوط الأمطار من مساء السبت على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ليلا.

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