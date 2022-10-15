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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اختيار نائب التنسيقية عضوا بجمعية الصداقة المصرية - المغربية

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

أصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ القرار رقم (26) مكرر سنة 2022 بتشكيل جمعية الصداقة المصرية مع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية.

 

وضمت جمعية الصداقة المصرية - المغربية فى عضويتها النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى عدد من نواب مجلس الشيوخ .

أعضاء انضموا للجمعية

النواب أحمد أنور محمد شاهين، وأحمد صلاح فريد الطاروطى، وطارق السيد عبد العزيز إسماعيل، والنائب هانى يوسف عبد الشهيد جرجس، والنائبة كاميليا صبحى عبد النور، والنائبة سماء سليمان السيد أحمد، والنائب خالد عبد اللطيف محمد مصطفى.
 

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ جمعية الصداقة المصرية المملكة المغربية النائب محمد عمارة

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