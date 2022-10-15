عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يناقشه البرلمان غدا

غرامة 10 ملايين جنيه وحرمان من الدعم.. احذر التعدي على الأراضي الزراعية

التعدي على الاراضي
التعدي على الاراضي الزراعية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

 

txt

إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

جاء ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاسبوع الماضي على مشروع قانون الحكومة السابق ذكره، والذي عاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

التعدي على الاراضي الزراعية

 

وفرض القانون عقوبة على المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.

 

البرلمان تعدي على الأراضى الزراعية مجلس النواب مشروع قانون التعدي على الاراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

3.5 جنيه للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

بدون وجه حق.. سيدة تصرف معاش زوجها لمدة 17 سنة بسوهاج

ترشيحاتنا

تنفيذ 8136 وحدة "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة

ريحوا الشابة وسرقوا ذهبها.. قصة عودة ريا وسكينة من جديد في القليوبية

ابتزها بصور فاضحة.. حكم تاريخي على هولندي تحرش بكندية عبر الإنترنت

التنظيم والإدارة ينتهي من تنفيذ برنامج تدريبي في التخطيط الاستراتيجي بمجلس الوزراء السوداني

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

بقيمة 3.4 مليار جنيه.. توقيع عقود تمويلات تطوير شركات الأدوية بقطاع الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخر ظهور لـ شيرين عبدالوهاب قبل خضوعها لعملية الرباط الصليبي| شاهد

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

فيديو

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ