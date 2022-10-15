عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفل خطوبة

المتهمان بعمل حركات إستعراضية بسيارتين بمدينة نصر: كنا في حفل خطوبة.. فيديو

خلال قيام المتهمين
خلال قيام المتهمين بالحركات الإستعراضية

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام شخصين بحركات إستعراضية بسيارتين خلال حفل خطوبة بمدينة نصر ، معرضين حياة المواطنين للخطر .

حيث قرر المتهمين أمام جهات التحقيق ، أنهما قاما بتلك الحركات الإستعراضية بسيارتين ابتهاجا بحفل خطوبة أحد أقاربهما . 

https://fb.watch/g8-5siQbzb/

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمناً قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، معرضين حياة المارة للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد السيارتين قيادة شخصين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "مدينة نصر أول – المقطم" تم ضبطهما.

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهما بخطبة قريب أحدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

خطوبة وزارة الداخلية فيس بوك مدينة نصر النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

3.5 جنيه للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

بدون وجه حق.. سيدة تصرف معاش زوجها لمدة 17 سنة بسوهاج

موضوعات متعلقة

احذروا الرادارات.. حالة المرور بالقاهرة والجيزة تزامناً مع بدء الدراسة

احذروا.. رادارات جديدة وكاميرات مطورة بشارع الطيران في مدينة نصر

ترشيحاتنا

تنفيذ 8136 وحدة "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة

ريحوا الشابة وسرقوا ذهبها.. قصة عودة ريا وسكينة من جديد في القليوبية

ابتزها بصور فاضحة.. حكم تاريخي على هولندي تحرش بكندية عبر الإنترنت

التنظيم والإدارة ينتهي من تنفيذ برنامج تدريبي في التخطيط الاستراتيجي بمجلس الوزراء السوداني

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

بقيمة 3.4 مليار جنيه.. توقيع عقود تمويلات تطوير شركات الأدوية بقطاع الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخر ظهور لـ شيرين عبدالوهاب قبل خضوعها لعملية الرباط الصليبي| شاهد

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أسباب وأعراض غير متوقعة لـ مرض شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

فيديو

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ