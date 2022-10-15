المتهمان بعمل حركات إستعراضية بسيارتين بمدينة نصر: كنا في حفل خطوبة.. فيديو

حفل خطوبة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام شخصين بحركات إستعراضية بسيارتين خلال حفل خطوبة بمدينة نصر ، معرضين حياة المواطنين للخطر .

حيث قرر المتهمين أمام جهات التحقيق ، أنهما قاما بتلك الحركات الإستعراضية بسيارتين ابتهاجا بحفل خطوبة أحد أقاربهما .

https://fb.watch/g8-5siQbzb/

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمناً قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، معرضين حياة المارة للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد السيارتين قيادة شخصين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "مدينة نصر أول – المقطم" تم ضبطهما.

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهما بخطبة قريب أحدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.