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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يشارك متابعيه مرانه في ليفربول

صدى البلد

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الفيديو من مرانه بنادي ليفربول ، مما نال اعجاب متابعيه.

يذكر أن أكد باسكال فيري رئيس تحرير مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية، بأن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يومًا ما.

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

وقال باسكال فيري في تصريحات لبرنامج “ اللعيب” عبر قناة “ إم بي سي مصر:"محمد صلاح بالفعل لاعب استثنائي، وسوف يحصل يومًا ما على الكرة الذهبية، ومن المحتمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب".

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