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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شكري يستقبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل

صدى البلد

استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، يوم السبت ١٥ أكتوبر الجاري، السيدة "أرليت سودان-نونوه" وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل.

وفي تصريحات للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى قيام الوزيرة الكونغولية خلال اللقاء بتسليم الوزير شكرى رسالة موجهة من السيد "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو إلى شقيقه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري استعرض آخر مستجدات الإعداد الجاري لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، مؤكداً سعي الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى أن يخرج بنتائج تُعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات، وإلى أن يمثل محطة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما في ذلك توفير تمويل المناخ والوفاء بالإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزيرة الكونغولية من جانبها بالإعراب عن تقديرها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، وثقتها في قدرة مصر على الخروج به بأفضل النتائج الممكنة في ضوء التعقيدات العديدة التي يفرضها الواقع الدولي الحالي، بجانب قيام الرئاسة المصرية للمؤتمر بطرح شواغل وأولويات القارة الإفريقية في مجال المناخ على أجندة عمل المؤتمر، أخذاً في الاعتبار أن الدول الإفريقية من بين الأطراف الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ.
 

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