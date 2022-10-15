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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي خلال لقائه باتشيكو: العلاقات بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي تاريخية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

التقى المستشار الدكتور  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال مشاركته في أعمال الجمعية ١٤٥ للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي،  بـ دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. 

 وخلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على رسوخ وتاريخية العلاقات بين البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي والتي تناهز المائة عام، مؤكداً حرص البرلمان المصري الدائم على القيام بدور نشط وفعال داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي باعتباره المنظمة البرلمانية الدولية التي تتولى تنسيق الجهود البرلمانية العالمية تجاه قضايا وتحديات عالمنا المعاصر. 

 كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خاصة الشق البرلماني منها والذي سيقوم مجلس النواب المصري بتنظيمه على هامش القمة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والذي يأتي في اطار حرص كافة مؤسسات الدولة المصرية على مواجهة تلك الظاهرة السلبية على الصعيدين الوطني والعالمي.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو بالانخراط الايجابي والمكثف للبرلمان المصري في أنشطة واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في ظل الحاجة الملحة لاستمرارية الحوار البرلماني العالمي تجاه القضايا والتحديات الاستثنائية المعاصرة.

المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

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