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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهدى العمدة: سباق الهجن بالسلوم يشجع على ارتياد هذه النوعية من السباقات

سباق الهجن التنشيطى
سباق الهجن التنشيطى بالسلوم

أكد نائب مجلس النواب السابق مهدى العمدة وابن مدينة السلوم الحدودية افتتاح مضمار سباق الهجن بالسلوم بشكل تجريبي اليوم السبت وحتى غد الأحد  لاستضافة سباق الهجن التنشيطى الاول برعاية اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بالتعاون مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن.

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وأضاف أن مضمار الهجن مقام بالكيلو  ٤٠ شرق السلوم جنوب قريتى  أبوزريبه  وبق بق النصر بمركز السلوم.
وأشار إلى أن هذا السباق  تجريبي والمجال مفتوح لنياق وطننا وفيه جوائز قيمه   للتشجيع علي ارتياد هذه النوعية من السباقات غير الموجودة بالفعل  في ثقافتنا وموروثاتنا  وهذه إضافة جديدة.

وأكد أنه تم توجيه الدعوة لكل من  يرغب من أهالي المنطقة الغربية ومطروح عامهً  في المشاركة يأتى بناقته لأداره السباق لتسجيل إسمه واسم ناقته .

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