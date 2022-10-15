في عيدها القومي| الإسماعيلية.. عروس القنال ومملكة المانجو المصرية.. إنفوجراف للزراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان: “الإسماعلية.. عروس القنال ومملكة المانجو المصرية”، حيث تحتفل بعيدها القومي فى 16 أكتوبر من كل عام تزامناً مع ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الإحتلال البريطاني والمظاهرات التي خرجت لتطالب برحيل الاحتلال.

وتعتبر محافظة الإسماعيلية إحدى محافظات إقليم قناة السويس، والتي تقع على الحد الشرقي لجمهورية مصر العربية وفي منتصف قناة السويس، كما يطلق عليها عروس القناة نظراً لموقعها الجغرافي المتميز ومناخها المعتدل طوال العام.

وتضم محافظة الإسماعلية 7 مراكز كبرى وهى: الإسماعيلية – التل الكبير – فايد – القنطرة شرق – القنطرة غرب – أبو صوير – القصاصين الجديدة، كما تبلغ المساحة الكلية للمحافظة : 5,1 ألف كم2، بينما يبلغ عدد سكانها حوالي : 1,4 مليون نسمة.

ووفقا للإنفوجراف، يبلغ إجمالي الزمام المنزرع حوالي 462 ألف فدان، حيث تشتهر محافظة الإسماعيلية بزراعة أجود أنواع المانجو في مصر، والتي تغزو أسواق العالم، كما تمتاز أيضاً بالحدائق والمسطحات الخضراء.

وأشار الإنفوجراف إلى تنوع الإنتاج النباتي بالمحافظة، حيث تشمل المحاصيل الحقلية: “القمح – الفول البلدي – البرسيم – الشعير – الترمس – البصل – بنجر السكر – الثوم – الحلبة – القطن – الذرة – الأرز – الفول السوداني – السمسم – عباد الشمس - الفول الصويا”، ومحاصيل الخضر: “الطماطم – الخيار – الفلفل – الباذنجان – الفاصولياء – الكوسة – الكنتالوب – الشمام – الفراولة – الكرنب – الملوخية – البطيخ – اللوبيا – البامية – البطاطا – البطاطس – الخضراوات”، فضلا عن محاصيل الفاكهة: “الموالح – المانجو - الزيتون – العنب – الرمان – الكمثري – النخيل – الجوافة – الموز – الخوخ – المشمش – التفاح – البرقوق – التين”.

وبالنسبة للإنتاج الحيواني، يبلغ إجمالي الثروة الحيوانية بها حوالي 175 ألف رأس ماشية، وإجمالي الطاقة الإنتاجية من اللحوم، حوالي 49 ألف طن إجمالي، ومن الألبان: 38 ألف طن، كما يوجد بالمحافظة 1270 مزرعة إنتاج داجني، كما تنتج 450 مليون بيضة مائدة.

وتتمثل أشهر الأسماك بالمحافظة في: “السيجان – الدنيس – اللوت – القاروص – الطوبار – البلطي – الكابويا – الجمبري – السهلية – البوري – الشخرم – الموسى – الدارك – السيبيا – أم الخلول – لوجز – البطيط – السردين - لاشته”.

ويضم القطاع الزراعي بالمحافظة: 124 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، و9 مراكز إرشادية، ومحطة للبحوث الزراعية، ومحطة للزراعة الآلية، وقاعة للجراد، فضلا عن وحدة مكافحة متكاملة للآفات، وجهاز لتحسين الأراضي، فضلا عن مشروع تطوير النظم الزراعية، ومركز للتدريب الزراعي، ومركز للتعاون الزراعي، ومركز للدعم الإعلامي، ومصنع للتغذية المدرسية، فضلا عن الغابات الشجرية بسرابيوم وفنارة.

كما يوجد بالمحافظة أيضا عدد من المشروعات الزراعية القومية العملاقة، منها : تدشين 34 سفينة للصيد الحر بالمياه الإقليمية، والذي يأتي كمرحلة أولى من مشروع إنشاء 100 سفينة صيد، حيث تم تنفيذها داخل هيئة قناة السويس، كما تشمل المشروعات أيضا: مشروع الاستزراع السمكي، والذي يضم 4140 حوضا سمكيا، ويتم من خلاله استزراع أسماك: الدنيس – القاروص – اللوت – الجمبري – الحنشان - البلطي.

ويوجد بالمحافظة أيضا: قرية الأمل، والتي تقام على مساحة إجمالية 3000 فدان تضم صوبا زراعية حديثة – بيوت صوب، فضلا عن مزرعة أبو سلطان للزراعات المحمية، حيث يقام المشروع على مساحة 12500 فدان، كما يضم 2350 بيتا زراعيا متوسط التكنولوجيا.

وتشمل المشروعات أيضا مشروع زراعة 1640 فدانا شرق الإسماعيلية، والتي تمت زراعتها بأشجار المانجو باستخدام طرق الري الحديث، فضلا عن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، والتي تعد أكبر مشروع مائي أسفل قناة السويس، كذلك بلغت تكلفة المشروع حوالي 3.5 مليار جنيه، ويأتي ضمن مشروعات الدولة لمواجهة ندرة المياة، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة مليون م3 يومياً، وكذلك تساهم في ري 100 ألف فدان وسط سيناء.