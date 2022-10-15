محافظ الجيزة: اختيار مشروع لزراعة الأسطح سفيرا بمبادرة المشروعات الخضراء

أشاد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في اطار استعدادات مؤتمر المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ.

وتم اختيار احد المشروعات الزراعية الحضرية التي يعمل على زراعة الأسطح كسفيرا للمحافظة والذي يوفر المنتجات الزراعية المختلفة.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة القاهرة اليوم لتكريم المشروعات الفائزه في مبادره المشروعات الخضراء الذكيه والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في اطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop 27.

وتأتي الاحتفالية بالتعاون مع محافظه الجيزة والقليوبية ووزارة التنمية المحلية حيث سيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزه في اقليم القاهره الكبرى.

ويتم خلال الاحتفالية تكريم 18 مشروعا فائزا عن محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والقليوبية والجيزة.