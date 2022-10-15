بداية قوية .. ناقد : فوز الزمالك بخماسية مؤشر لرغبته فى حسم اللقب



قال الناقد الرياضي سعيد على ، إن ما يقدمه المدير الفنى لنادى الزمالك فيريرا استمرارية لما قدمه الموسم الماضى من ثبات على المستوى الخططى والتكتيكى مع التعاقد مع صفقات جديدة للفريق .



وأضاف " على " خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن فوز الزمالك لخماسية مقابل هدف علي فلامبو بطل بوروندي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يعد بداية قوية وأظهر الزمالك قوته فى اللقاء ومن اهم المتنافسين على اللقب وحقق الانتصار بنتيجة كبرى ذهابا وإيابا ويقدم نفسه من أهم المرشحين على حصد البطولة .



وأشار إلى أن الزمالك يؤدى مبارياته بقوة وكان هناك فجوة فى المهارة الفنية بينه وبين فلامبو واستطاع على الاستحواذ بشكل كامل على المباراة وعدم إعطار فرصة للخصم للدخول على المباراة وأظهر مدى قوته للتأكيد من البداية على مهارته فى إحراز عدد كبير من الأهداف والذى يعد مؤشر قوى لاستمراريته على نفس الشكل الذى ختم به الموسم الماضى ومنافس قوى على بطولة إفريقيا .

وكان قد اكتسح فريق الزمالك نظيره فلامبو بطل بوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليتأهل إلى دور المجموعات .