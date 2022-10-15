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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وفاءً بالوعد|رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل تعيين أول معيد من ذوي الهمم

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج ومعيد ذوي الهمم

تحدث الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن قرار تعيين أول معيد من ذوي الهمم، قائلًا إن أول لقاء يجمعه بـ عربي محمد نعمان، وهو أول معيد من ذوي الهمم بقسم الإعلام، كان أول فترة تعيينه رئيسا للجامعة، حيث اجتمع به في مكتبه عندما كان الأول على شعبته في الفرقة الثالثة، وقطع له وعدًا بأنه إذا استمر في تفوقه في السنة الرابعة سيتم تعيينه معيدًا بالكلية.
 

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وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمُذاع عبر فضائية "تن"، أنه أثناء حفلة تخرجه قام برفع يده وقال له عندما وجده الأول على شعبته: “جاء الدور عليا يا عربي أن أبر بوعدي الذي وعدتك إياه العام الماضي”.

وأكد أنه بمجرد إعلان النتيجة وتتضح بالفعل أنه الأول على شعبته، قام بعمل اجتماع طارئ لأعضاء قسم الإعلام، معقبًا أن هذا شيء غير تقليدي، حيث يجتمع القسم في الكلية ويتخذ قراره ومن ثم يرفعه لمجلس الكلية ومن ثم لـ  رئيس الجامعة.

توجه الدولة مع ذوي الهمم
وأشار إلى أن هذا توجه الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا يكون هناك عائق بدني أو ذهني أو مالي أمام ذوي الهمم  أو غيرهم في الحصول على حقوقهم.

وأوضح أن جامعة سوهاج تضم 111 طالبًا من ذوي الهمم، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم تغطية جميع الرسوم الدراسية الخاصة بهم.
 

أول معيد من ذوي الهمم عربي محمد نعمان السيسي ذوى الهمم

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