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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال جولته التفقدية المفاجئة صباح اليوم

وجه بإصلاح التلفيات.. وزير الشباب والرياضة يتفقد مركزي الوحدة العربية وشبرا البلد

وزير الرياضة خلال
وزير الرياضة خلال الجولة

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية مفاجئة، صباح اليوم السبت، لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الشبابية والرياضية.

استهل جولته التفقدية عقب زيارة مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، بمركز شباب سليم والوحدة العربية، ومركز شباب شبرا البلد.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التطوير في مراكز الشباب على قدم وساق ومازالت هناك مراكز شباب بها بعض الملاحظات نعمل علي تلافيها وستنتهي قريبًا، لافتًا أن الوزارة أعدت خطة لتطوير لمراكز الشباب حتى 2025 بالتعاون مع المحافظين ونواب المحافظات من أجل تسريع دورة العمل، والعمل علي فلسفة أن تكون مراكز الشباب جاذبة للأسرة المصرية، بالإضافة إلى زيادة التطوير بهذه المراكز.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بأن تُقدم مراكز الشباب مختلف الخدمات وليست الرياضية فقط، والعمل علي توفير كل السبل لتعليم الشباب وتثقيفهم بمختلف الامور مثل أندية العلوم وبرامج وأنشطة تعليمية عديدة أصبحت تقدمها مراكز الشباب والتي ساعدت بنسبة كبيرة على زيادة المواطن المصري.

ووجه الشباب والرياضة لكل مسؤولي مراكز الشباب ومسوؤلي الصيانة والمختصين بالمركز بالعمل على إصلاح أي تلفيات وإصلاح أوجه القصور التي تم ملاحظتها خلال الزيارة.

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