انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر لفيروس سي على طلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة النوتردام التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 مليون صحة” بمحافظة الشرقية للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض.

جاء ذلك بحضور محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 165 ألفا و252 طالبا وطالبة بـ 1508 مدرسة إعدادية (عام – خاص – أزهر) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

وقال المحافظ إنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريقا، وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي (فيروس سي) والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

بينما قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والتي يتم خلالها إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية وتقديم علاج الفيروسات الكبدية بالجرعات الثلاثة لمصابي الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.