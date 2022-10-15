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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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Climate Leaders يقدم للشباب ورش عمل عن تأثير ريادة الأعمال في التغير المناخي

شباب القادة
شباب القادة

اعلنت مؤسسة شباب القادة "YLF"، أن برنامج "Climate Leaders" يقدم للشباب فرصة حضور ورش عمل مختلفة مع أفضل الخبراء في المجال لمعرفة ومناقشة دور القطاعات المختلفة في مواجهة التحديات واقتراح حلول مختلفة لقضية التغير المناخي.

 

وأوضحت المؤسسة، خلال بيان لها اليوم، أن البرنامج قدم ورشة عمل عن دور وتأثير ريادة الأعمال في التغير المناخي مع خبراء متخصصين في هذا المجال مثل، الدكتورة ماجد غنيمة، مدير الإستراتيجيات والشراكات وصندوق دعم المبتكرين، وعمرو سكر أستاذ ادارة الاعمال واستشاري تطوير المؤسسات، وعلي صالح مدير أول أفانز كابيتال مصر.

 

وأشارت مؤسسة شباب القادة "YLF"، إلي أن البرنامج يقدم أيضاً تدريبات مختلفة لتطوير المهارات العملية للمشاركيين لمساعدتهم علي تنفيذ واستدامة مشروعاتهم، لافتة إلي الأن تم تقديم تدريبات عن مهارات العرض والتواصل ووضع خطط التسويق والخطط المالية والحصول علي الدعم المادي للمشروعات.

 

وأكد النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن قضية تغير المناخ تعتبر اليوم على رأس التحديات اللي بتواجه العالم، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية ولوقتنا ذاك، تسببت في أضرار جسيمة، وتعاني منها كل الدول والمجتمعات، مشيرا إلي إن ذلك يستلزم تحرك جماعي لتقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

 

وأوضح فتحى، أن المجتمع المدني يمكنه أن يلعب دوراً بالغ الأهمية في تنفيذ السياسات لنتصدى لآثار تغيرات المناخ وحماية المجتمعات من تبعاتها الخطيرة وضمان مشاركة المواطنين في تطبيق استراتيجيات التكيف مع تغيرات المناخ، وذلك من خلال ندوات تثقيفية وتوعوية بشأن المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وتعزيز جهود الاستثمار في البشر، وبناء انسان متسق مع بيئة صحية خالية من التلوث بجميع أنواعه.

شباب القادة YLF احمد فتحي النائب أحمد فتحي مجلس النواب

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