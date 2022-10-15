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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الكويتي في نهائي البطولة العربية للسلة

سلة الاهلي
سلة الاهلي

يقدم موقع صدى البلد الإخباري لمتابعي خدمه البث المباشر لمتابعة مباراة النادى الاهلي ضد الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

 

وضرب فريقا الأهلي و الكويت الكويتي موعدًا في نهائي البطولة العربية للسلة بعدما حققا الفوز على كاظمة الكويتي و بيروت اللبناني على الترتيب في مباراتي نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة رقم 34 لكرة السلة رجال و التي ينظمها نادي الكويت الكويتي خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.


وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعدما هزم كاظمة الكويتي بنتيجة 95/91 في مباراة نصف النهائي .


بينما فاز الكويت الكويتي على نظيره بيروت اللبناني بنتيجة 84/74.


ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الكويت الكويتي في المباراة النهائية اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعدما تخطى الجهراء الكويتي في ربع النهائي.

وتأهل الأهلي للدور ربع النهائي بعدما تغلب  على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76  في ثمن نهائي البطولة.

وصعد الأهلي لثمن النهائي متصدرًا لمجموعته التي ضمت كلًا من : « الأهلي المصري، الرياضي اللبناني، الغرافة القطري، الميناء اليمني».

قائمة النادي الأهلي

وتضم قائمة الأهلي للبطولة كلًا من: 
سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وسيظر البث المباشر عبر اللينك التالي قبل إنطلاق المباراة ب ساعه 

https://www.facebook.com/ArabBasketBallConfederation/videos/407289614756316/

 

النادي الأهلي الأهلى الكويت الكويتي نهائي البطولة العربية النادى الاهلي ضد الكويت الكويتي

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