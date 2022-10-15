الفائز بالميدالية الذهبية فى البطولة العربية: بدأت لعب التايكوندو فى عمر 4 سنوات

كشف رامى حسين الفائز بالميدالة الذهبية فى البطولة العربية للتايكندو فى لبنان تفاصيل التحاقه بالبطولة وحصده اللقب .



وقال " حسين " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، إنه بدأ لعب التايكوندو فى سن 4 سنوات وتصنيفه الحالى فى المركز 20 حول مستوى العالم ، لافتا إلى أن يستعد للبطولات عن طريق الانضمام للمعكسرات فى المركز الأوليمبى بتمارين صباحية ومسائية وخارج مصر أيضا .



وأشار إلى أنه يوازن بين دراسته ومشاركته بالبطولات والانضمام للمعسكرات ويعاونه زملائه فى توفيق أوضاعه ودعمه فى مسيرته ومحاضراته العلمية وشرحها له .

