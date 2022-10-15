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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تحذر مستخدمي أندرويد وآيفون من تطبيقات خطيرة.. واتساب يطور ميزة جديدة تنافس آبل وتويتر

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

سامسونج تحدث هواتف جلاكسي إلى أندرويد 13.. إليك القائمة

 

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أهم الميزات التي يمكنك توقعها في الإصدار المستقر القادم من واجهة المستخدم One UI 5 استنادا إلى أندرويد 13، ويقدم الإصدار الجديد من واجهة هواتف أندرويد مجموعة من المميزات الجديدة من بينها: خيار تخصيص الواجهة واستخراج النص من الصور وغيرها المزيد.

 

تنبيه عاجل لأصحاب هواتف أندرويد وآيفون.. احذفوا هذه التطبيقات الآن

أصدر باحثو الأمن بشركة فيسبوك، تنبيها عاجلا للملايين من مالكي أجهزة أندرويد وآيفون، بشأن مجموعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة الضارة، حيث تم اكتشاف أن أكثر من 400 تطبيقا خطيرا، تم تصميمها لسرقة معلومات تسجيل الدخول إلى Facebook وتعريض حسابات الأشخاص للخطر.

 

مش هتحتاج تحذفها.. ميزة من واتساب تتعلق بالرسائل لمنافسة آبل

 

يختبر واتساب WhatsApp، مجموعة جديدة من الميزات حاليا، من بينها ميزة حظر لقطات الشاشة لوسائط العرض مرة واحدة، وإضافة دعم متعدد الأجهزة لمستخمي أجهزة أندرويد اللوحية، إلى جانب ميزة تنافسية جديدة، تسعى عدة خدمات لإضافتها إلى نظامها الأساسي في الآونة الأخيرة.

 

أرخص موبايل من شاومي.. Redmi A1+ هاتف أندرويد اقتصادي للشباب

 

أطلقت العلامة التجارية ريدمي، التابعة لعملاق الهواتف الصيني شاومي Xiaomi، الهاتف الذكي الأقل تكلفة بين محفظة هواتف الشركة Redmi A1 +، والذي يندرج تحت الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية والتي تجتذب الشباب بشكل كبير.

 

في ثوان.. كيفية تغيير كلمة مرور Gmail من الموبايل أو اللابتوب

 

يعد تغيير كلمة مرور Gmail، أمرا مهما للحفاظ على أقصى درجات الأمان على حسابك الخاص بخدمات جوجل Google، فأن تحديث كلمة المرور الخاصة بحساب البريد الإلكتروني بشكل متكرر يمنع الأشخاص من الوصول إلى رسائلك، كما يساعد في الحفاظ على حسابك آمنا من هجمات المتسللين المحتملة، وفي الوقت نفسه يقلل من فرص استخدام كلمة مرور قديمة لحسابك تم تسريبها في هجوم سابق.

 

سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 20.. تحفة إنفينيكس الجديدة لفئة الدخل المحدود

 

يبحث الكثيرون عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 20، أحدث هواتف شركة إنفينيكس الصينية، والذي يندرج تحت فئة الهواتف الاقتصادية المخصصة للشباب، والذي يجلب العديد من الإمكانيات القوية مقابل سعر منافس، مما يجعله أحد أرخص وأفضل تشكيلة Infinix Hot المميزة، لذا إذا كنت تبحث عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 20 سنوضح لك كل ما تريد معرفته خلال السطور التالية.

 

وداعا لهذه الميزة.. واتساب يفاجئ مستخدميه بـ 5 تغييرات ضخمة

يعد واتساب WhatsApp، أشهر وأسرع تطبيق مراسلة في العالم وهو مملوك لشركة “ميتا” Meta، الأمريكية، فهو تمكن من الاحتفاظ بالمركز الأول كأفضل تطبيق تراسل بفضل التحديثات المستمرة التي يحصل عليها باستمرار لتحسين تجربة المستخدم كليا. 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا واتساب فيسبوك التكنولوجيا Google هواتف اندرويد

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