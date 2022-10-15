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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة التعليم تناقش إجراءات تحقيق انتظام الدراسات بالجامعات

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد لجنة التعليم و البحث العلمي، بمجلس النواب، الإثنين، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

و تشهد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عقد ثاني جلسات الاستماع عن  قضية الوعي بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا التأمينية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

و تشهد لجنة السياحة و الطيران الاثنين عقد جلسة استماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها و ينعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة
و تشهد لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الاثنين استكمال عرض استراتيجية الهيئة القومية للبريد خلال المرحلة القادمة.
و كذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تعلية مكتب البريد الرئيسي بمدينة ايتاى البارود أو إنشاء مكتب بريد آخر في المدينة.

و تشهد لجنة الادارة المحلية الاثنين استمرار عرض ومناقشة خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، فضلاً عن عرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

التعليم التعليم العالي التضامن التضامن الاجتماعي مجلس النواب

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