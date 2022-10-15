بوتين يعفي البنوك الأجنبية من العقوبات ويسمح بخروج 10 آلاف دولار

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح فيه للبنك المركزي الروسي بإصدار تصاريح لإخراج عملات أجنبية تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار من البلاد.

وفي المرسوم الجديد، أعطى بوتين للبنك المركزي الروسي سلطة إصدار تصاريح لإخراج هذه المبالغ.

وذكر في المرسوم أن إصدار التصاريح "يتم في الحالات وبالطريقة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي الروسي".

وتم حظر إخراج العملات النقدية الأجنبية التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار من روسيا في أوائل مارس.

ووقع بوتين أيضا مرسوما يتم بموجبه إعفاء العديد من الصناديق وبنوك التنمية الأجنبية، بما في ذلك بنك التنمية الجديد، من بعض الإجراءات الاقتصادية الخاصة التي تم تبنيها في مارس فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية للولايات المتحدة. والدول والمنظمات التي انضمت إليهم.

والحديث يدور حول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي، وبنك الاستثمار الدولي، وصندوق التنمية الروسي القرغيزي، وبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".