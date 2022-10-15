عميد طب أسنان قنا: مستشفي الكلية تستقبل 20 ألف مريض سنويا .. فيديو

قال الدكتور أحمد طلعت عميد كلية طب الأسنان قنا إن مستشفي الكلية من أحد أعمدة الخدمة الطبية في جامعة جنوب الوادي، مشيرا إلى أن المستشفي تستقبل ٢٠ ألف مريض طب أسنان سنويا ويتم تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

وأضاف "طلعت" خلال تصريحات تليفزيونية على قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن الخدمة الطبية المقدمة من مستشفي طب أسنان قنا مجانية تمام والمريض لا يدفع سوي تذكرة الدخول فقط، وباقي الخدمات من حشو أو خلع أو تركيبات مجانية تماما.

وتابع عميد كلية طب أسنان قنا إن تم إنشاء كلية طب الفم والأسنان عام ٢٠١٣ بجامعة جنوب الوادي بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.