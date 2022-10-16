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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط جديدة لتعيين المعلمين بالأزهر.. مشروع قانون

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، فإن هناك شروطًا جديدة للتعيين في وظائف المعلمين بالأزهر، والتي اشترط أن يكون المعلم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي بعض الفئات التي حددها القانون، والتي جاءت كالتالي: «محفظ القرآن الكريم – الحاصلون على بكالريوس الخدمة الاجتماعية – الحاصلون على ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع- مدرسو الخط العربي».

ويكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى، أي حد أقصى ثلاث سنواتـ ويصدر بها قرار من شيخ الأزهر، وألزم القانون شاغلو وظيفة معلم مساعد بالأزعر، الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية، وذلك خلال شغله الوظيفة.

وفي حالة عدم الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم، انتهى عقد المعلم المساعد تلقائيًا دون حاجة لأي إجراء، إلا أن مشروع القانون، أجاز في الوقت ذاته  إعادة التعقاد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف "معلم مساعد"، ويكون ذلك بقرار من شيخ الأزهر عد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وبشأن التسويات، فقد نص مشروع القانون على أنه يلزم ذلك موافقة وزير المالية، لتسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من المعلمين بالمعاهد والمناطق الأزهرية، مشترطًا استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويجوز فى حالة الضرورة، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر.

الأزهر التعليم الأوقاف الحكومة قانون التعليم

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