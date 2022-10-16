سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 16-10-2022

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-102-2022؛ بدون أي تغيير ليصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 حوالي 1116 جنيها للشراء و 1120 جنيها للبيع .

وعلي مدار أسبوع كامل زاد سعر عيار 21 بمقدار 43 جنيها وذلك للجرام الواحد؛ ليستكمل المعدن الأصفر زيادته خلال أسبوعين اثنين بمتوسط 86 جنيها في المتوسط لمعظم الأعيرة المختلفة.

سعر عيار 24

و ثبت سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي ليستقر عند 1275 جنيها للبيع و 1280 جنيها للشراء بعد أن زاد خلال أسبوع بمقدار 49 جنيها

عيار 18



وعلي نفس السياق استقر سعر عيار 18 عند 957 جنيها للبيع و 960 جنيها للشراء بعد أن ارتفع بمقدار 37 جنيها خلال الأسبوع الماضي

عيار 14



وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية المختلفة عند 744 جنيها للبيع و 747 جنيها بزيادة 29 جنيها منذ الأسبوع الماضي

سعر الأونصة



وسجلت أونصة الذهب نحو 39.7 ألف جنيه للبيع و 39.81 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8928 جنيها للبيع و 8960 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.275 مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء.



الاهتمام بالذهب

وذكرت تقارير اقتصادية إن هناك فئات كبيرة من المستهلكين لديها اهتماما بمتابعة أخبار الذهب خصوصا ممن هم في مرحلة الخطوبة و المقبلين علي الزواج، إذ تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم وخصوصا وأن المعدن الأصفر يعتبر مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة في الوقت الحالي.



الذهب وسعر المصنعية



ويتم تقدير سعر المصنعية للذهب نحو 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبناء عليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، وفي حالة النفصان سيرفع من سعر الذهب فيها خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تحديات عالمية



وذكر ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصًا في سلاسل الإمداد، وهو ما يعد انعكاسا للأزمات الاقتصادية بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر أن الفرصة الراهنة تعد مناسبة للتتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وأشار إلي أن زيادة تكلفة صنااعة المشغولات الذهبية، بجانب تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، وهو ما يساعد في فقد المنتح المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية.

السوق الخارجي

واعتبر أن الأسواق الخارجية، وخاصة الخليجية تشهد منافسة قوية في الجودة والسعر بين المنتتجات التركية والهندية والإيطالية، ما يقلل فرص المنتج المصري في التواجد بينها، موضحا أن المنتج المحلي يتمتع بقدر كبير من الجودة، مع استيراد الشركات أحداث التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع الذهب والمجوهرات.

واعتبر أن تحميل المنتج بأعباء إضافية يحد من قدرة الشركات على التصدير وفتح أسواق خارجية، مشيرا إلي قطاع الذهب يحتاج إلى تسهيلات لتعزيز مجال التصنيع والتصدير وإزالة المعوقات للتصدير، مع ضرروة تطوير السوق الاستهلاكي، وزيادة حجم الانتاج.



تذبذب المعدن الأصفر

من جانبه قال المهندس سعيد إمبابي، خبير ومثمن الذهب؛ إن المعدن الأصفر يشهد حالة من التذبذب العالمي، موضا أن سعر الأوقية بالبورصة العالمية تراجع لمستويات غير مسبوقة، بالرغم من ارتفاع السعر محليا خلال الأسبوع الماضي.

ووصف “ إمبابي” ذلك الاجراء بأنه توجها طبيعيافي ظل وجود حالة من الطلب المتزايد باعتباره مخزنا للقيمة والثروة في الوقت الراهن.

سعر المصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.