عاجل
للمغتربين المصريين.. سعر كيا سبورتاج موديل 2022 في الإمارات | تفاصيل أخبار التعليم | اليوم.. انطلاق ندوة «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل» بجامعة عين شمس.. وحفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي.. أوفر برايس 100 ألف جنيه على أسعار فيات تيبو 2022 نشرة المرأة.. 5 أشياء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم .. وطريقة صنع صابون الغسيل بالمنزل علي جمعة: في هذا الزمان إصلاح النفس من الانغماس في أمر العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 16-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-102-2022؛ بدون أي تغيير ليصل سعر الجرام الواحد من عيار 21  حوالي 1116 جنيها للشراء و 1120 جنيها للبيع .

وعلي مدار أسبوع كامل  زاد سعر عيار 21 بمقدار 43 جنيها  وذلك للجرام الواحد؛ ليستكمل المعدن الأصفر زيادته خلال أسبوعين اثنين بمتوسط 86 جنيها في المتوسط لمعظم الأعيرة المختلفة.

بعد ارتفاعه الفترة الماضية .. أعرف سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

سعر عيار 24 

و ثبت سعر الجرام الواحد من  عيار 24 الأعلي  ليستقر عند 1275 جنيها للبيع و 1280 جنيها للشراء بعد أن زاد خلال أسبوع بمقدار 49 جنيها

عيار 18


وعلي نفس السياق استقر سعر عيار 18  عند 957 جنيها للبيع و 960 جنيها للشراء  بعد أن ارتفع بمقدار 37 جنيها  خلال الأسبوع الماضي

عيار 14


وسجل سعر عيار 14  الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية المختلفة عند 744 جنيها للبيع و 747 جنيها   بزيادة 29 جنيها منذ الأسبوع الماضي

سعر الأونصة


وسجلت أونصة الذهب نحو 39.7 ألف جنيه للبيع و 39.81 ألف جنيه للشراء 

سعر الجنيه الذهب 


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8928 جنيها للبيع و 8960 جنيها للشراء. 

سعر كيلو الذهب 


وسجل سعر كيلو  الذهب نحو 1.275 مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء.


الاهتمام بالذهب 

 

وذكرت تقارير اقتصادية إن هناك فئات كبيرة من المستهلكين لديها اهتماما  بمتابعة أخبار الذهب خصوصا ممن هم في مرحلة الخطوبة و المقبلين علي الزواج، إذ تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم وخصوصا وأن المعدن الأصفر يعتبر مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة في الوقت الحالي.

 


الذهب وسعر المصنعية


ويتم تقدير سعر المصنعية للذهب نحو 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد  وبناء عليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  وفي حالة النفصان  سيرفع من سعر الذهب فيها خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تحديات عالمية 


وذكر ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصًا في سلاسل الإمداد، وهو ما يعد انعكاسا للأزمات الاقتصادية  بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر أن الفرصة الراهنة تعد مناسبة للتتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وأشار إلي أن  زيادة تكلفة صنااعة  المشغولات الذهبية، بجانب تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، وهو ما يساعد في فقد  المنتح المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية.

السوق الخارجي

 واعتبر أن الأسواق الخارجية، وخاصة الخليجية تشهد منافسة قوية في الجودة والسعر بين المنتتجات التركية والهندية والإيطالية، ما يقلل فرص المنتج المصري في التواجد بينها، موضحا أن  المنتج المحلي يتمتع بقدر كبير من الجودة، مع استيراد الشركات أحداث التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع الذهب والمجوهرات.

 

واعتبر أن  تحميل المنتج بأعباء إضافية يحد من قدرة الشركات على التصدير وفتح أسواق خارجية، مشيرا إلي قطاع الذهب يحتاج إلى تسهيلات لتعزيز مجال التصنيع والتصدير وإزالة المعوقات للتصدير، مع ضرروة تطوير السوق الاستهلاكي، وزيادة حجم الانتاج.


تذبذب المعدن الأصفر 

من جانبه قال المهندس سعيد إمبابي،  خبير ومثمن الذهب؛ إن المعدن الأصفر يشهد حالة من التذبذب العالمي، موضا أن  سعر الأوقية بالبورصة العالمية  تراجع لمستويات غير مسبوقة، بالرغم من ارتفاع السعر محليا  خلال الأسبوع الماضي.

ووصف “ إمبابي” ذلك الاجراء بأنه توجها طبيعيافي ظل وجود حالة من الطلب المتزايد باعتباره مخزنا للقيمة والثروة في الوقت الراهن.

سعر المصنعية

 تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

 

 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم سعر عيار21 عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

موضوعات متعلقة

43 جنيها زيادة أسبوعية جديدة في سعر الذهب

ترشيحاتنا

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 16-10-2022

حبس وحرمان من الدعم.. النواب يناقش تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية اليوم

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 16-10-2022

أخبار الرياضة.. موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك .. بركات يتحدث عن سلبيات كولر ..تعليق رضا البلتاجي على ركلة جزاء الترجي أمام بلاتو يونايتد

صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت.. والأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد بهذه المناطق| أخبار التوك شو

عضو لجنة كورونا يكشف مفاجأة غير سارة بدخول الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ