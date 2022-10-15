رئيس الرابطة: اتهام تجار السيارات بالجشع .. ظالم

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أزمة السيارات الحالية عالمية ولا تخص مصر فقط، مشيرًا إلى أن البعض يتهم تجار السيارات ظلمًا بالجشع عندما ترتفع أسعار السيارات.

وتابع "أبو المجد"، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن اتهام تجار السيارات بالجشع في الوقت الحالي ظالم جدًا، خاصة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن قوة العرض والطلب هي ما تحدد سعر السيارة، وليس أي شيء آخر.

ولفت إلى أن زجاجة زيت الطعام كانت بـ18 جنيه منذ وقت قليل للغاية، واليوم وصلت لأكثر من 35 جنيه أي أكثر من الضعف، معقبًا: "وكذلك السيارات أسعارها تضاعفت، السيارة اللي بـ200 ألف جنيه أصبحت بـ400 ألف جنيه".

وأضاف أنه ضد فكرة وجود وكيل واحد للسيارات في مصر، مشيرًا إلى أن تعدد الوكلاء للماركة الواحدة، من شأنه أن يخلق مناخًا تنافسيًا، ويمنع وجود أي ممارسات احتكارية.