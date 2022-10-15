بعد غياب 4 شهور .. كشف غموض اختفاء طالبة جامعية بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية ببنها من أبناء قرية تصفا مركز كفر شكر ، حيث تبين أنها تركت المنزل برغبتها بسبب خلافات أسرية مع والدها وظلت طوال فترة اختفائها 4 أشهر لدى أحد أقاربها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، تحرر محضر بالواقعة وتسلمت الأسرة الطالبة وتعهدت الأسرة بحسن رعايتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز كفر شكر بالعثور على الطالبة "إ. ا" من قرية تصفا دائرة المركز والتي سبق وأبلغت أسرتها بغيابها منذ 4 أشهر مطلع شهر يوليو الماضي حيث تبين تركها المنزل بسبب خلافات أسرية وبالبحث عنها تبين وجودها عند أحد أقاربها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

دلت تحريات أجهزة الأمن ان المتغيبة كانت تعاني من مشاكل اسرية وخلافات تسببت في تركها المنزل بعد أن أوهمت والدها وأسرتها بذهابها إلى الجيم في بنها للتدريب حيث انها طالبة في كلية التربية الرياضية جامعة بنها واليوم جاءت والدتها وأسرتها إلى ديوان المركز وأقروا بعودتها برغبتها وتبين أنها طوال هذه المدة كانت لدى أحد أقاربها في مدينة نصر بالقاهرة وجرى إنهاء إجراءات تسليمها لذويها واتخذت الجهات الأمنية تعهدا على أسرتها بحسن المعاملة والرعاية.

وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من والدة الطالبة “إيمان . ا” بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها مقيمة بقرية تصفا بمركز ومدينة كفر شكر باختفاء ابنته في ظروف غامضة أثناء ذهابها إلى مركز الجيم بشارع كلية التجارة بمدينة بنها مطلع شهر يوليو الماضي وانقطع عنها الاتصال بعد خروجها من المنزل بساعتين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى محل البلاغ، وتم تتبع خط سير الطالبة المختفية وبحث كافة علاقتها بالقرية والجامعة وزملائها وأقاربها لكشف غموض اختفائها حتى توصلت الجهود لوجودها في مدينة نصر بالقاهرة لدى أحد أقاربها لتركها المنزل بسبب خلافات أسرية.