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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اتحاد الرماية يكرم رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية والأمين العام

صدى البلد

حرص حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية على تكريم الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية والأستاذ خالد الزنكولي الأمين العام للجنه الأولمبية الليبية، وذلك على هامش فاعليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والتي تقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتلقى حسني إشادة من رئيس اللجنة الأولمبية الليبية والأمين العام على جهوده المبذولة في خدمة رياضة الرماية من خلال أنشطة الاتحاد، ومساهمته في تحقيق إنجازات كبيرة للرماية في مصر وإفراز جيل من الأبطال مثلوا مصر في المحافل الدولية وأصبح للرماية المصرية دور قوي أمام العالم.

وأعرب جمال الزروق، عن سعادته بهذا التكريم مشيدًا بحسن الاستقبال والضيافة التي تلقاها من الجميع، وأشاد بالنية التحتية للمدينة الرياضية وبميادين الرماية الجديدة والتي تنافس ميادين الرماية في العالم.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية تقام في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة.

وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حازم حسني الاتحاد المصري بطولة العالم لرماية العاصمة الإدارية الجديدة

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