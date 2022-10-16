حق السلطة التنفيذية.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو حق السلطة التنفيذية.

جاء فى حيثيات الحكم أنه أنه طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها – بما فيها دستور ٢٠١٤ – أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين.

وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية أو استناداً إلى نص الدستور.

ورأى المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى وقائعه وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة.