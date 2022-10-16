اختصام وزير التربية والتعليم.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها قانونية اختصام وزير التربية والتعليم

جاء فى حيثيات الحكم أن المطعون ضده الأول بصفته وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها بما يجعله خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن ، أما عن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفاتهما فهما من تابعى المطعون ضده الأول بصفته ولا يمثلان الوزارة أمام القضاء، فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول..