عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: نستطيع تقديم برامج أرخص من منصة نسك

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر، أن شركات السياحة المصرية فوجئت بطرح عرض الـ4400 جنيه عبر المنصة السعودية "نسك" لأداء العمرة، نافيًا وجود تنسيق بين المنصة السعودية مع البوابة المصرية للحج والعمرة في هذا الشأن.

وأضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء السبت: نحن ملتزمون بما يصدر من السلطات السعودية فيما يخص خروج المعتمرين ولكن لابد أن يلتزم أيضًا الجانب السعودي بضوابط وقرارات البوابة المصرية، مشيرًا إلى أن الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة المصرية المنظمة للشركات السياحية العاملة في مصر.

وتابع: "الضوابط المصرية لا تسمح بالسكن على بعد 4 كيلو من الحرم، ومن المهم احترام الضوابط المصرية المعلنة، ويهمنا مصلحة المواطن المصري، والشركات المصرية تستطيع ان تقدم برامج أرخص مما أعلنت عنه المنصة السعودية ولكننا ملتزمون بالقواعد المصرية المنظمة"، مؤكدًا أن الـ4400 مبلغ كبير على الخدمات التي تقدمها المنصة السعودية للمعتمر.