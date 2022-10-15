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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: يكره حضور من لا يُحتاج إليه في الغُسل

غسل الميت
غسل الميت

قالت دار الإفتاء إنه يستحب الاقتصار على من يُغَسِّلُ الميت ومن يعينه فقط، ويكره حضور من لا يُحتاجُ إليه في الغُسْل.

وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المستحب أن الذي يحضر غسل الميت هو فقط من يُغَسِّلُه، ومن يعينه في تغسيله، ويكره حضور من لا تستدعي الحاجة حضوره.

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واضافت ان الإنسان بطبيعة حاله لا يحب أن يطلع على عورته أحد؛ فدائمًا ما يحب أن تُحفظ حرمتُه، سواء كان حيًّا أو ميتًا، وقد حرصت الشريعة الإسلامية على صون حرمة الميت وبالغت في ذلك وحثَّت عليه؛ قال النبي ﷺ: «مَن غَسَّلَ ميتًا، فأدَّى فيه الأمانة، ولم يُفْش عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه» رواه الإمام أحمد.

قالت دار الإفتاء المصرية إن غسل الميت من فروض الكفاية على المسلمين، وأولى الناس بذلك هم أولى الناس بالميت، أي ورثته وأقاربه، ويقدم في غسل الرجل الرجال، والنساء كذلك أولى بغسل المرأة، ويجوز لهم أن يستأجروا من يقوم بهذا الواجب عنهم، ويجوز للمسلم أن يأخذ الأجر على ذلك خاصة إذا تفرَّغ لها.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 7-13]: "وغسله أي الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية للإجماع على ما حكاه في أصل الروضة وللأمر به في الأخبار الصحيحة في غير الدفن... وأولى الرجال به أي الرجل في غسله إذا اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله أولاهم بالصلاة عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي بيانهم في الفرع الآتي، ثم الزوجة بعدهم في الأصح، نعم الأفقه أولى من الأسن هنا وفي الدفن، وأولى النساء بها أي المرأة في غسلها إذا اجتمع من أقاربها من يصلح لغسلها قراباتها من النساء محارم كن كالبنت أو لا كبنت العم؛ لأنهن أشفق من غيرهن".

وأضافت الإفتاء أن أقل غسل الميت الذي يسقط به الواجب عند الشافعية أن يعمم بدن الميت بالماء، ولا تشترط نية الغسل لصحة غسل الميت.

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