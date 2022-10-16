صدمة لـ أحمد موسي على الهواء .. وخبر سار خلال أسبوعين لهذه الفئة | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها خلال التقرير التالى:

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

تعرض الإعلامي أحمد موسى، لصدمة بسبب فيديوهات إعدام الكتاكيت بسبب عدم توافر الأعلاف، قائلا: "حرام .. أكل الناس يتعدم كده إزاي".



مدير الحرب الكيميائية يكشف كواليس خطتهم خلال أزمة كورونا

قال اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد، مدير الحرب الكيميائية، إن أفراد الحرب الكيميائية دائما على استعداد لتنفيذ المهام التي توكل إليهم، والجميع لديه إيمان بالعقيدة والمهمة.



أحمد موسى: يتم إزالة جبال لتنفيذ محاور وطرق لتسهيل الحركة المرورية

أكد الإعلامي احمد موسى، أن الرئيس السيسي تفقد مجموعة من المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة خاصة المحاور المرورية بالمقطم والهضبة الوسطى.



مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

علقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج بدون جمارك أو ضرائب .



ألفت إمام توضح تفاصيل خلافها مع نادية الجندي | فيديو

حلت الفنانة ألفت إمام، ضيفة علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج" كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن كواليس بداية دخولها مجال الفن.



نداء عاجل من التعليم العالي لطلاب الجامعات بشأن المصروفات الدراسية .. فيديو

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه يتم إطلاق العديد من الشائعات مع بدء العام الدراسي.



رحالة تغير المناخ من أسوان لشرم الشيخ بدراجة كهربائية: نسعى لرفع وعي الشباب

قال المغامر المصري علي عبده، الذي بدأ رحلة تغير المناخ من أسوان إلى شرم الشيخ عبر دراجة كهربائية، إن المسافة التي يحاول تحقيقها تصل إلى 12 ألفا و300 كيلو متر.



خبر سار خلال أسبوعين | كوثر محمود : التمريض قضية أمن قومي

كشف الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، تفاصيل جديدة بشأن مشكلات التقني بالتمريض،" ويقصد بالتقني حصول الممرض على بكالوريوس واستكمال الدراسات بعد معهد التمريض" وأن هذه المشكلة موجود منذ 7 سنوات.



ياسمين عز: أنا مش ملطشة.. وبَكره فبركة التصريحات

ردت الإعلامية ياسمين عز، على التصريح الذي وصفته بالمفبرك لها ويتضمن: «لو جوزك على علاقة بواحدة تانية؛ معناها إنه راجل محبوب».



الفقى: حصول مصر على قرض صندوق النقد شهادة ثقة

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي يوفر شهادة ثقة وتأتي استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مصر .



بعد دعوات المغادرة .. الخارجية تكشف تفاصيل أوضاع المصريين في أوكرانيا وروسيا

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية مشتعل.



منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كشفت إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة خاصة بمحافظة الإسكندرية.