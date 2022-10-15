أحمد موسى : تحديث كبير في شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تفقد استعدادات قمة المناخ في شرم الشيخ خلال اليومين الماضيين.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ":" شرم الشيخ تشهد تطوير في البنية التحتية وهناك وسائل نقل ذكية نظيفة ، وهناك تحديث كبير في شرم الشيخ ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء أجرى جولة تفقدية للاطمئنان على سير أعمال التطوير في شرم الشيخ ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تابع كافة الاشتراطات البيئية المتبعة في شرم الشيخ استعدادات لت قمة المناخ ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تفقد المنطقة الخضراء والزرقاء في شرم الشيخ "، مضيفا:" عدد كبير من رؤساء وملوك العالم سوف يشاركون في قمة المناخ على أرض شرم الشيخ".

